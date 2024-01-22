Бузовой подарили автомобиль после жалоб матери на доходы дочери

Ольге Бузовой подарили машину после жалоб ее матери на упавшие доходы дочери

Певица Ольга Бузова получила автомобиль в подарок на день рождения после того, как ее мама Ирина Александровна пожаловалась на упавшие доходы дочери. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Судя по видео, опубликованному в канале, звезде подарили черный микроавтобус Mercedes-Benz, к нему прикрепили праздничные красные шары. Ранее мама девушки рассказала, что она вынуждена в течение последних восьми лет ездить на старом Mercedes, так как не может поменять машину из-за «сложной ситуации в стране».

Имя дарителя не раскрывается.

Ранее российская телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в роскошной шубе за миллионы рублей. Также для ролика артистка надела белую шапку-ушанку, латексные облегающие штаны, а также сапоги на шпильке и с высоким голенищем. На размещенных кадрах видно, что она держит в руках бутылку шампанского и плетеную авоську с мандаринами.