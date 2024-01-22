Миллиардеры массово строят убежища и бункеры. Чего они боятся и смогут ли выжить после конца света?

Wired: миллиардер Марк Цукерберг строит на Гавайях бункер на случай конца света

На гавайском острове Кауаи идет крупная стройка. Местные жители поговаривают, что ее затеял Марк Цукерберг — основатель корпорации Meta, которой принадлежат мессенджер Whatsapp и социальные сети Facebook и Instagram (в России Meta признана экстремистской и запрещена; Instagram и Facebook также запрещены). По слухам, он сооружает подземный комплекс, где можно переждать любые катаклизмы: от войн и революций до эпидемий и стихийных бедствий. И Цукерберг не один — другие миллиардеры тоже вовсю готовятся к концу света.

Цукерберг строит бункер с дверями, которые выдержат мощный взрыв, и автономным энергоснабжением

Цукерберг скупал землю на Кауаи с 2014 года. Сейчас ему принадлежат больше пяти с половиной квадратных километров острова. По подсчетам американского издания Wired, вместе со строительством проект обойдется ему в 270 миллионов долларов.

Чтобы сохранить его в секрете, прилагаются значительные усилия. С дороги на территорию не заглянуть — ее окружает непроницаемый забор высотой почти два метра. Всех, кто причастен к проекту, заставляют подписывать договор о неразглашении информации. Уволить могут — и нередко увольняют — даже за простое упоминание стройки в соцсети.

В ответ на вопрос Wired один из бывших работников пошутил: «Это бойцовский клуб. Мы не говорим о бойцовском клубе»

Несмотря на это, журналистам все же удалось раздобыть проектную документацию. Как выяснилось, под парой особняков, которые строят для Цукерберга на поверхности, предусмотрено убежище площадью 460 квадратных метров. Туда ведут тоннели, которые закрываются толстыми дверями, способными выдержать даже мощный взрыв.

Марк Цукерберг Фото: Carlos Barria / Reuters

У подземелья имеются система автономного энергоснабжения, склад продовольствия и резервуар для воды диаметром 17 метров и высотой 5,5 метра. Часть территории на поверхности отведена для посевов и скота. Ее более чем достаточно для того, чтобы обитатели убежища смогли продержаться даже без поставок извне.

На деревьях в соседнем лесу Цукерберг собирается соорудить 11 построек, соединенных веревочными мостами. По них можно будет переходить с дерева на дерева, не опускаясь на землю.

Создатель ChatGPT с 2016 года запасает оружие, золото и антибиотики на случай конца света

Цукерберг — не единственный толстосум, неожиданно озаботившийся своей безопасностью. По соседству с его стройкой на Кауаи окопался еще один американский миллиардер — глава компании Melaleuca Фрэнк Вандерслут, сделавший состояние на многоуровневом маркетинге. А небольшим гавайским островом Ланаи теперь полностью владеет основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон.

Предприниматели из Кремниевой долины готовятся к концу света уже не первый год. Еще в середине 2010-х они массово скупали недвижимость в Новой Зеландии. Именно там собирался скрываться Питер Тиль — крупный инвестор, соратник Илона Маска и создатель компании Palantir, которая обрабатывает информацию для Пентагона и американских спецслужб. Он считал, что удаленность Новой Зеландии спасет ее и от войн, и от эпидемий, и от потоков беженцев из горячих точек.

По словам одного из основателей соцсети LinkedIn Рейда Хоффмана, в определенных кругах это называлось «страховка от апокалипсиса». «Достаточно было сказать, что подыскиваешь дом в Новой Зеландии, и все сразу так: намек понят, больше ни слова», — рассказывал он.

Кадр: Vice TV / Youtube

Сэм Альтман, глава компании OpenAI, которая разработала ChatGPT, признавался, что тоже готовится к худшему. «У меня проблема — это друзья, которые напиваются и начинают спорить, с чего начнется конец света», — объяснил он в интервью журналу The New Yorker в 2016 году. Возможные сценарии: ядерная война, враждебный искусственный интеллект и опасный вирус, вырвавшийся из микробиологической лаборатории.

Я стараюсь поменьше думать об этом. Но приготовил оружие, золото, иодид калия, антибиотики, батарейки, воду, противогазы израильской армии и большой участок земли в Биг-Суре, куда можно сбежать в случае чего Сэм Альтман глава компании OpenAI

В разгар пандемии COVID-19 резко подскочил спрос на частные острова. Следующий всплеск интереса к этой теме произошел в 2022 году на фоне роста международной напряженности. В считанные месяцы число желающих забронировать место в подземном бункере выросло на две тысячи с лишним процентов, утверждает Данте Вичино — глава компании Vivos, которая строит гигантское убежище на 10 тысяч человек.

Одно место в личном бункере в Южной Дакоте обойдется клиентам Vivos в 55 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). Убежище в Индиане несколько дешевле: 35 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) на человека, причем обладатели дефицитных специальностей могут рассчитывать на скидку. Компания утверждает, что убежища рассчитаны на автономную работу без связи с поверхностью в течение по меньшей мере одного года.

Кадр: Vice TV / Youtube

Миллиардеры готовятся к Инциденту, который положит конец обычной жизни, порядку и финансам

Новая книга американского автора Дугласа Рашкоффа «Выживание богатейших» целиком посвящена этому явлению. Он считает, что попытки отгородиться от рушащегося мира заведомо обречены на провал. Частные острова крайне зависимы от снабжения, обеспечить которое в условиях катастрофы невозможно. Автономия убежищ Vivos и им подобных очень хрупка и требует безупречной работы множества не особенно надежных систем вроде гидропонных ферм. И даже если какому-нибудь миллиардеру удастся пересидеть самое худшее, он окажется в новом мире, где от его денег ничего не зависит. Подготовиться к этому труднее всего.

По словам Рашкоффа, многие из них уже задумываются об этом. В книге упоминается одна из его встреч с богатыми людьми, которые одержимы подготовкой к грядущим катаклизмам. Дело было так: несколько лет назад некая фирма пригласила его выступить в качестве футуролога. Речь, которую он подготовил, не пригодилась. Вместо обычной аудитории Рашкоффа ждали всего пять человек — «ультрасостоятельные люди из высших эшелонов мира IT-инвестиций и хедж-фондов». Они стали задавать вопросы, а ему пришлось отвечать.

Начало было невинным и довольно предсказуемым. Биткоин или эфир? Виртуальная реальность или дополненная? Кто первым построит квантовый компьютер — Китай или Google? Мало-помалу они подошли к теме, которая волновала их по-настоящему. Новая Зеландия или Аляска? Какой регион меньше всего пострадает от надвигающегося климатического кризиса? Дальше — хуже. Что опаснее, глобальное потепление или биологическое оружие? К какому сроку автономного выживания без помощи извне стоит готовиться? Нужен ли в убежище собственный источник воздуха? Насколько вероятно загрязнение грунтовых вод? В конце исполнительный директор брокерской фирмы сказал, что уже почти достроил собственный бункер, и поинтересовался у меня: «Как после Инцидента заставить охрану подчиняться?» Дуглас Рашкофф из книги «Выживание богатейших»

Было ясно, что эти люди давно думают об Инциденте — некоем событии, которое положит конец обычной жизни, порядку, финансам и всему остальному. Возможно, им удастся его пережить, но что делать дальше? Один из миллиардеров сказал Рашкоффу, что успел нанять дюжину бывших десантников для защиты после апокалипсиса. И лишь затем понял, что без денег и законов сам рискует превратиться в их жертву.

Кадр: Vice TV / Youtube

Миллиардер хотел, чтобы Рашкофф объяснил, что делать в такой ситуации. Закрыть хранилища с продовольствием на кодовые замки, которые может открыть только он? Заставить охрану носить специальные ошейники, которые сработают в случае угрозы его жизни? Может, заменить людей роботами (если это вообще возможно)? Ответ Рашкоффа его разочаровал.

В окрестностях Нью-Йорка организуют самодостаточные фермы для миллиардеров

Рашкофф попытался объяснить своим собеседникам, что для выживания после катаклизма нужны не столько техника и оружие, сколько люди, которые не уйдут, как только им перестанут платить. «Инвестируйте не только в боеприпасы и ограды под током, инвестируйте в людей и отношения», — пишет он. Миллиардеры, которые его пригласили, явно надеялись на другой ответ.

Проекты, которые построены на других принципах, тоже существуют. Один из них начат бывшим президентом Американской торговой палаты в Латвии Джоном Коулом. Он пытается обустроить в окрестностях Нью-Йорка пару самодостаточных фермерских сообществ. «Они рассчитаны на то, чтобы наилучшим образом выдержать Инцидент и одновременно приносить пользу обществу в качестве полуорганических ферм, — объяснил он Рашкоффу. — До обоих примерно три часа езды от Нью-Йорка. Достаточно близко, чтобы успеть добраться, когда начнется».

Кадр: Vice TV / Youtube

В конечном счете их целевая аудитория — те же миллиардеры, но ставки сделаны не только на оружие и системы безопасности (которые, впрочем, тоже есть). «Защитить свою семью можно только вместе с другими людьми», — говорит Коул. По его замыслу, обитатели этих ферм не будут делиться на сотрудников и работодателей, как в других аналогичных проектах. Они должны быть единым коллективом, который способен позаботиться о себе.

Если (или когда) нарушатся логистические цепочки, люди останутся без еды. COVID-19 был тревожным звоночком — все видели, как в магазинах дрались за туалетную бумагу. А когда дойдет до нехватки продовольствия, будет куда хуже

Джон Коул

Еще одна особенность ферм Коула — отсутствие зависимости от внешних поставщиков, которую он считает самым уязвимым местом современного сельского хозяйства. Если округе будет грозить голод, подобные сообщества смогут ее прокормить. Уже одно это делает их более безопасными.

«Честно говоря, меня меньше пугает перспектива столкнуться с вооруженными бандами, чем с женщиной у ворот, которая держит на руках ребенка и просит еду, — признается Коул. — Я бы не хотел стоять перед такой моральной дилеммой».