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11:27, 22 января 2024Ценности

Дженнифер Лопес поделилась фото в нижнем белье для рекламы

Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась снимком в откровенном образе для рекламы итальянского бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 54-летняя знаменитость примерила алый комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновой чашкой и трусов с низкой посадкой. При этом исполнительница продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Кроме того, звезда также надела шелковый халат в тон белью. Вдобавок Лопес собрали волосы в пышную прическу и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в январе Дженнифер Лопес снялась на обложку альбома в прозрачном наряде российской марки.

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      Екатерина Ештокина
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