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09:32, 22 января 2024Забота о себе

Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье

Фото: Andra C Taylor Jr / Unsplash

Врач-диетолог Дуэйн Меллор и профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт развеяли популярные мифы о похмелье и алкоголе. Мнение экспертов опубликовало издание Daily Mail.

Прежде всего специалисты подчеркнули, что на тяжесть опьянения и похмелья влияет исключительно количество выпитого, а не определенная пища или очередность употребления напитков. «Смешивание разных видов алкоголя лишь повышает риск получить наутро похмелье. Просто становится проще потерять контроль, выпить больше обычного и сильнее опьянеть», — объяснил Натт.

Меллор добавил, что еще одним заблуждением является утверждение, что, если съесть что-то жирное перед застольем, это поможет оставаться трезвым. На самом же деле, по словам диетолога, при употреблении жиров алкоголь медленнее всасывается в кровь, но он все равно туда поступит, и печени придется его выводить. Тем не менее он посчитал совет полезным, так как пить на голодный желудок не рекомендуется.

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По мнению Меллора, вредно и бесполезно бороться с похмельем с помощью пива или другого алкоголя. Диетолог уточнил, что человеку может казаться, будто ему лучше, но на самом деле он чувствует опьянение, а организм тем временем по-прежнему испытывает нагрузку из-за обезвоживания и необходимости выводить токсичные вещества.

Наконец Натт перечислил правдивые утверждения об алкоголе. Так, по его словам, похмелье после шампанского действительно самое сильное, а чередование спиртных напитков и чистой воды помогает на следующее утро чувствовать себя лучше.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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