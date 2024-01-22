Глава МИД Венгрии высказался о работе ЕС над новым пакетом санкций против России

Сийярто назвал работу над 13-м пакетом санкций против РФ видимостью деятельности

Работа Европейского союза (ЕС) над новым, 13-м пакетом антироссийских санкций является «видимостью деятельности». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По словам главы венгерского МИД, в 13-й пакет рестрикций европейские дипломаты предлагали включить запрет на экспорт в Россию средств и деталей, которые можно использовать в военной промышленности, «новые сферы и новых людей».

«Что касается наброска 13-го пакета санкций, то... некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности. По-моему, это главный руководящий принцип. (...) Я уже и не знаю, что осталось после предыдущих 12 пакетов санкций», — высказался он.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 13-й пакет антироссийских санкций, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики. Он подчеркнул, что новые рестрикции против России не нужны, так как не приближают окончание конфликта на Украине.