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12:00, 22 января 2024Россия

Губернатор поблагодарил искавших выброшенного из поезда кота Твикса россиян

Кировский губернатор Соколов поблагодарил волонтеров, искавших кота Твикса

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «Вконтакте»

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил за отзывчивость волонтеров, которые искали выброшенного проводницей из поезда кота Твикса. Его слова привел портал «Свой Кировский.РФ».

Соколов перед началом заседания правительства подчеркнул, что каждый из добровольцев своими действиями помог сохранить веру в добро и человечность.

«Надеюсь, умение сострадать является составной частью нашего характера. Мы всегда готовы прийти на помощь», — заявил кировский глава.

До этого хозяин пропавшего рассказал, что проводница знала, что в вагоне перевозят животное.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Твикса искали по всему городу больше недели, в поисках участвовали свыше 300 волонтеров.

20 января стало известно, что кота нашли замерзшим у железнодорожного переезда. Теперь проводницу могут привлечь к уголовной ответственности.

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      Анна Щербакова
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