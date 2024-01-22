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19:36, 22 января 2024Экономика

Из-за сокращений в крупнейшей частной авиакомпании России проведут проверку

Транспортная прокуратура проверит соблюдение закона при сокращениях в S7

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проследит за соблюдением трудового законодательства при сокращении штата авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Причиной проводимой проверки в ведомстве назвали «начало процедуры сокращения штатной численности работников, осуществляющих трудовую деятельность в Московской области», о котором ранее заявили в S7.

Несколько дней назад в крупнейшей частной авиакомпании России анонсировали сокращение присутствия в Москве для развития в Новосибирске и Иркутске. Как писал «Коммерсантъ», увольнения, связанные с уменьшением числа рейсов из-за простоя части лайнеров, коснутся от 13 до 15 процентов персонала московского офиса.

По данным Mash Siberia, работы лишатся более 400 сотрудников из Москвы, части которых предложат работу в Новосибирске, а остальным обещают по четыре оклада компенсации. Под сокращение попадут 250 бортпроводников, а также 70 командиров воздушного судна и 90 пилотов, уточняется в материале.

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      Дмитрий Воронин
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