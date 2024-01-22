Известный актер назвал город России с процветающим криминалом

Актер Власенко назвал Курск городом с процветающим криминалом

Известный российский актер Денис Власенко назвал родной город Курск местом, в котором процветает криминал. Об этом он заявил в интервью изданию «Телепрограмма».

26-летний артист ответил на вопрос о том, как на него повлияла жизнь в городе с не самой спокойной обстановкой — сделала сильнее или, наоборот, надломила. Власенко отметил, что взросление в Курске оставило на его личности определенный отпечаток. «Мое желание уехать из тех мест, где процветал криминал, в большой степени оказало влияние на мое становление. Мне очень хотелось оттуда выбраться», — признался актер.

Ранее в январе режиссер фильма «Брат-3», основатель Музеев проституции и русского пьянства Валерий Переверзев назвал деловой квартал «Москва-Сити» эпицентром московского криминала.