Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:19, 22 января 2024Среда обитания

Известный актер назвал город России с процветающим криминалом

Актер Власенко назвал Курск городом с процветающим криминалом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Денис Власенко назвал родной город Курск местом, в котором процветает криминал. Об этом он заявил в интервью изданию «Телепрограмма».

26-летний артист ответил на вопрос о том, как на него повлияла жизнь в городе с не самой спокойной обстановкой — сделала сильнее или, наоборот, надломила. Власенко отметил, что взросление в Курске оставило на его личности определенный отпечаток. «Мое желание уехать из тех мест, где процветал криминал, в большой степени оказало влияние на мое становление. Мне очень хотелось оттуда выбраться», — признался актер.

Ранее в январе режиссер фильма «Брат-3», основатель Музеев проституции и русского пьянства Валерий Переверзев назвал деловой квартал «Москва-Сити» эпицентром московского криминала.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Там упомянуты земли шести регионов

      57-летняя Рената Литвинова появилась на публике в мини-платье

      Коллега прокомментировала действия выбросившей кота Твикса проводницы

      В Казахстане ответили Канделаки на обвинения в вытеснении русского языка

      Три школьника в Петербурге решили покататься на тюбинге и попали в больницу

      Кондуктора перепутали с выбросившей кота Твикса проводницей и завалили угрозами

      В Белом доме заявили о возможной победе России на Украине в ближайшее время

      Молдавия планирует закрыть больше половины центров для беженцев с Украины

      Переработка нефти в России упала после аварии на заводе «Лукойла»

      200 российских пилотов оказались под угрозой увольнения по вине начальства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше