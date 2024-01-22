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11:27, 22 января 2024Интернет и СМИ

Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

Директору ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на заявление официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

Журналисты задали представителю МИД Казахстана вопрос о том, действительно ли Канделаки могу запретить въезд в Казахстан после ее высказываний о вытеснении в республике русского языка. «При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит», — заявил он.

По словам Смадиярова, Канделаки могут запретить въезд в Казахстан. «Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — высказался представитель МИД о директоре ТНТ.

16 января Тина Канделаки в своем Telegram-канале выразила мнение, что в Казахстане вытесняют русский язык на государственном уровне. Так телеведущая отреагировала на решение Минтранса республики переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские.

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      Олег Давыдов
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