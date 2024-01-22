Киргизия заступилась за вынужденных прогуляться гуськом мигрантов

МИД Киргизии потребовал проверить силовиков из-за ходьбы мигрантов гуськом

Киргизия потребовала проверить правомерность действий российских силовиков, организовавших ходьбу мигрантов гуськом после выезда на строительный объект в Екатеринбурге. За своих соотечественников заступилось Министерство иностранных дел (МИД) республики.

Ведомство сообщает, что во время проверочных мероприятий «граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей». После этого силовики заставили работников прогуляться гуськом.

В МИД Киргизии сообщили, что на видео узнали троих вынужденных присоединиться граждан республики. При этом все они отказались подавать заявления на действия правоохранительных органов.

Министерство инициирует разбирательство на уровне федеральных органов власти России.

Ранее в сети появилось видео, как в Екатеринбурге в ходе рейда на стройке силовики заставили рабочих-мигрантов ходить гуськом. На кадрах видно, как группа рабочих из восьми человек идет по снегу на корточках, положив руки на плечи друг другу под контролем человека в черной форме и балаклаве.