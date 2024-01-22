Лавров: Киев сохранит сотни тысяч жизней украинцев, если прекратит воевать

Руководство Украины сможет сохранить жизни сотен тысяч жителей страны, если прекратит воевать. Остановиться и сберечь жизни собственных граждан Киев призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах», — сказал Лавров, подчеркнув, что их отправляют на фронт ради западных геополитических интересов.

Министр добавил, что у украинцев интересов в конфликте с Россией «как не было, так и нет», вместо этого существуют интересы «англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки».

По его словам, нынешняя украинская власть «повязана с Западом круговой порукой» и боится, что после окончания военных действий ее «сметут на следующий день».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал указ Владимира Зеленского о территориях России, населенных украинцами. «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские», — отметил зампред СБ.

Украинский лидер подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его словам, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».