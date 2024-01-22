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12:24, 22 января 2024Мир

МИД пригрозил ответными мерами на антироссийские санкции ЕС

Замглавы МИД России Грушко заявил о подготовке ответа на 13-й пакет санкций ЕС

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия прорабатывает ответные меры на принятие Европейским союзом (ЕС) 13-го пакета санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

Грушко прокомментировал принятие нового пакета санкций Евросоюзом. Он подчеркнул, что Россия исходит из продолжения санкционной политики Западом, и пригрозил ответными мерами.

«Запад по-другому не действует. Разумеется, ответные меры последуют», — заявил дипломат.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова к санкциям Евросоюза. Он подчеркнул, что новая санкционная волна ЕС не стала сюрпризом для Москвы. По мнению дипломата, арсенал европейских ограничений истощается.

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      Юрий Леонов
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