МИД России указал на необходимость режима тишины в вопросе обмена заключенными

Рябков: вопрос обмена заключенными с США требует взаимодействия в режиме тишины

Вопрос обмена заключенными с США деликатный и требует взаимодействия в режиме тишины. На эту необходимость указал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Наш подход неизменен. Мы не комментируем ход диалога по обмену гражданами, отбывающими заключение в России и США. Этот вопрос очень деликатный и не терпящий публичного обсуждения, если не сказать смакования, чем порой так любят заниматься американские СМИ с подачи нынешней администрации», — заявил дипломат.

Он отметил, что контакты Москвы и Вашингтона идут по линии спецслужб, причем американская сторона настаивает на полной конфиденциальности, однако в угоду внутриполитической конъюнктуре и с расчетом навязать выгодные себе условия регулярно организует утечки.

Ранее посольство США в Москве заявило, что Россия отвергла все предложения США по обмену арестованных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Американская сторона подчеркнула, что не может раскрыть конкретных деталей содержания предложений, но добавила, что оба американца содержатся под стражей незаконно.