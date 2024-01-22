Минобороны заявило об уничтожении еще одного танка Leopard

МО РФ: на донецком направлении уничтожены десять танков, в том числе Leopard 2А5

Российские военнослужащие на донецком направлении за минувшие сутки уничтожили десять танков, в том числе один Leopard 2А5. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, на донецком направлении противник потерял до 320 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

На этом участке фронта российские силы отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские артиллерийские системы М777, самоходная польская артиллерийская установка Krab и гаубицы.

16 января в оборонном ведомстве сообщили о поражении еще двух немецких танков Leopard-2 в зоне проведения спецоперации. Танки удалось поразить на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии.