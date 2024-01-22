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08:36, 22 января 2024Бывший СССР

Мобильный бункер спас жизнь российским бойцам в зоне СВО во время обстрела

Девятилов: мобильный бункер-укрытие защитил бойцов ВС РФ от обстрелов в зоне СВО

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Экспериментальный мобильный бункер-укрытие сохранил жизнь шести бойцам ВС РФ, защитив их во время обстрела на донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов, передает ТАСС.

«Бункеры уже поработали и спасли жизни людей. Один из эпизодов произошел, когда подразделение инженерных войск ВС РФ наводило переправу на донецком направлении спецоперации. Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) наши военнослужащие спрятались в бункере и остались живы-здоровы, ни единой царапины», — уточнил Девятилов.

Он отметил, что бункер успешно справился со своей задачей, несмотря на то, что не все правила эксплуатации были соблюдены. Разработчик полагает, что для функционирования укрытия его нужно присыпать сверху минимум 1,5 метра грунта. Однако военнослужащие во время обстрела не успели этого сделать и просто загнали оборудование в капонир, засыпав чем-попало.

Девятилов заявил, что бункер продолжает выполнять свои цели в зоне СВО. «Всего на донецком направлении работает пять наших бункеров различного типа, но мобильный бункер — в единственном экземпляре. К сожалению, не о всех изделиях мы можем получить обратную связь, потому что идет постоянная ротация, смена людей», — добавил он.

Ранее Минобороны России раскрыло детали взятия под контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Солдаты ВСУ бежали, бросив раненых, часть бойцов сложила оружие и сдалась в плен.

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