На Украине назвали сумму оборонных расходов в 2023 году

Минфин Украины оценил оборонные расходы в 2023 году в 49,1 миллиарда долларов

В 2023 году Украина потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов. С такой оценкой расходов выступило Министерство финансов республики, опубликовав соответствующий пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным Минфина, траты на оборону составили 60,8 процента от всех расходов государственного бюджета в прошедшем году. В ведомстве уточнили, что средства были направлены на приобретение военной и спецтехники, вооружения, боеприпасов, средств обороны, индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов и продовольствия, а также на финансовое обеспечения военнослужащих и их медицинское страхование.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что кабмин страны решил выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей. По его словам, на эти цели правительство республики направит 17,5 миллиарда гривен (около 466 миллионов долларов).