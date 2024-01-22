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17:32, 22 января 2024Забота о себе

Нарколог оценила рецепт водки со сливочным маслом

Нарколог Клименко об алкогольных бутербродах: водку невозможно смешать с маслом

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях набрал популярность ролик, в котором девушка рекомендует добавлять водку в сливочное масло, чтобы делать алкогольные бутерброды. Опасность этого вирусного рецепта в беседе с aif.ru оценила директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

В рецепте рекомендуется размять сливочное масло и добавить к нему водку в пропорции 50 граммов напитка на 250 граммов масла. Затем смесь нужно размешать, добавить к ней специи и намазать ее на подсушенный в духовке белый хлеб.

По словам нарколога, после тщательного перемешивания водка не соединится с маслом, а испарится, и бутерброд станет безалкогольным. Однако и такие эксперименты Клименко считает небезопасными — по ее словам, если человек запланировал долго жить, ему нужно отказаться от выпивки. «Если вы бережете свое здоровье и планируете долго и здорово жить, то выпивать нельзя нисколько. Опьянение — это интоксикация, а любое состояние интоксикации — это болезненное состояние», — заключила она.

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Ранее хирург Александр Умнов предупредил о серьезной опасности сидра. По словам врача, высокая газированность этого слабоалкогольного напитка может приводить к развитию или обострению язвы желудка и гастрита.

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      Александра Лисица
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