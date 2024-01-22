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15:25, 22 января 2024Забота о себе

Названа неожиданная причина развития заболеваний сердца у молодых

Fox News: потеря брата или сестры в детстве увеличивает риск болезней сердца

Фото: Freeograph / Shutterstock / Fotodom

Потеря брата или сестры в детстве увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей. Неожиданную причину болезни назвал Fox News со ссылкой на результаты 17-летнего наблюдения, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

Отмечается, что исследователи из Китая обследовали более двух миллионов жителей Дании, родившихся в период с 1978 по 2018 годы, и выяснили, что у тех, кто в раннем детстве потерял брата или сестру, риск развития болезней сердца в среднем на 17 процентов выше. При этом у тех, кто пережил утрату близнеца или был старшим ребенком, патология развивается чаще по сравнению с младшими детьми в семье.

Кардиолог Джонатан Кахан назвал результаты полезными для практикующих врачей. Он считает, что воздействие сильного эмоционального потрясения действительно может оказывать влияние на состояние здоровья у взрослых. По его словам, такое воздействие может объясняться хроническим стрессом и постоянным чувством вины, которые являются прямыми факторами развития сердечно-сосудистых недугов.

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Ранее директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган (США) Барри Франклин предупредил, что во время уборки снега увеличивается риск сердечного приступа. По его словам, нагрузку при подъеме лопаты можно сравнить со стресс-тестом.

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      Екатерина Улитина
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