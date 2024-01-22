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16:02, 22 января 2024Наука и техника

Названы получившие удвоенную мощность российские ракеты

Эксперт Леонков: удвоенную мощность могли получить ракеты Х-59МК2 «Овод» и Х-69

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Удвоенную мощность могли получить российские ракеты Х-59МК2 «Овод» и Х-69. Их в публикации для «Российской газеты» назвал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, оперативно-тактическая ракета «Овод» имеет проникающую или кассетную боевую часть массой до 310 килограммов и дальность полета до 290 километров, которая в последней версии МК2 имеет квадратную форму корпуса. «Это позволяет размещать ее в закрытых отсеках нашего истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, подобное техническое решение позволяет иметь более мощную боевую часть», — отметил специалист.

Он напомнил, что Х-69 представляет собой продолжение линейки ракет Х-59. «Она также имеет квадратный корпус. В классическом варианте она несет боевую часть весом около 400 килограммов. Вероятно, после модификации она уже будет способна нести боевую часть весом до 800 килограммов», — сказал эксперт, допустив, что дальность усовершенствованной Х-69 может превышать 300 километров.

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что мощность одного из видов российских авиационных ракет с дальностью 310 километров была удвоена путем увеличения массы боевой части до 800 килограммов.

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      Иван Потапов
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