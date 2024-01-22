Названы способы минимизировать травмы при падении на льду

Хирург Лузин: зимой нужно отказаться от каблуков, чтобы снизить риск падения

Зимой нужно отказаться от ношения обуви на каблуке, чтобы снизить риск падения и минимизировать травмы, заявил заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» Александр Лузин. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал и другие способы защитить себя во время гололедицы.

Первым делом хирург рекомендовал носить в зимнее время года обувь на рельефной полиуретановой подошве. От каблуков зимой стоит отказаться, чтобы не подвергать себя лишнему риску падения.

Обычно при ходьбе центр тяжести находится по центру тела. Зимой его нужно перемещать на переднюю ногу, немного наклоняясь вперед, это сделает шаг более устойчивым. По льду старайтесь ходить медленно Александр Лузин хирург

Если падения избежать не удалось, необходимо постараться упасть на бок и прижать подбородок к груди, чтобы избежать удара затылком об лед, призвал Лузин. По его словам, не стоит падать на локти, лучше прижать их к бокам, иначе риск травмы увеличится.

«При падении также нельзя выставлять руки вперед, так как это чревато переломами костей предплечья. Во время падения необходимо постараться немного согнуть ноги в коленях, сгруппироваться. Если падаете со скользкой лестницы, важно защитить лицо и голову. Постарайтесь прикрыть их руками», — посоветовал в заключение специалист.

Ранее травматолог-ортопед Максим Королев предупредил об опасности одного действия при обморожении. Он призвал не обливать горячей водой обмороженные части тела.