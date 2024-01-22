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11:53, 22 января 2024Интернет и СМИ

Офицер США по-русски призвал к максимальной агрессии против России. Он привел в пример атомные бомбардировки Японии

Капитан первого ранга ВМС США Табах: Киев не должен стесняться геноцида россиян
СюжетНаселение России:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Гарри Табах призвал к максимальной агрессии против России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Вышка».

Табах призвал Киев не стесняться геноцида россиян

По его словам, страны долгое время пытались договориться с Россией по разным темам, а также были готовы пойти на уступки Москве. «И Украина делала то же самое», — добавил Табах. При этом он заявил, что это никак не повлияло на развитие конфликта на Украине.

Он полагает, что Украина не должна стесняться таких методов, как геноцид населения, в борьбе против «агрессии» России. «Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — считает он.

Фото: Reuters

В беседе с каналом отставной капитан первого ранга ВМС США сравнил предложенный им сценарий развития украинского конфликта с историческими событиями, такими как уничтожение части населения Третьего рейха и сброс американскими войсками атомных бомб на японские города в 1945-м.

«С [фюрером Адольфом] Гитлером мы [США] должны были сравнять эту страну с землей, — сказал Табах. — Мы должны были сбросить две атомные бомбы на Японию, чтобы загасить агрессию».

Военный сравнил Украину с баранами, а Россию — с волками

Помимо этого, Табах сравнил Украину и Россию с животными. Об этом он высказался в качестве доказательства своей позиции про агрессию.

«Бараны никогда не оставят волков… как бы они ни "бекали", ни "мекали"», — продолжил отставной капитан. Он добавил, что волки всегда будут задирать баранов, если на стороне слабых не окажется «более агрессивного волка» — волкодава. «А "бекать", "мекать", блеять и топтаться на месте и говорить: "Мы не хотим быть жертвой. Мы хотим жить в мире с волками", не получится», — констатировал эксперт.

Таким образом, отдаленно он сравнил Россию с волками, а Украину — с баранами, при этом США и остальные союзники — это волкодавы, защищающие Киев.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украине посоветовали рассчитывать только на себя в конфликте с Россией

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве также посоветовал властям Украины не надеяться на стороннюю помощь. «Нет, братцы, рассчитывать надо только на себя и на народ тех стран, которые за вас борются», — заявил Табах. Он добавил, что «все эти "Рамштайны" и Давосы» — просто болтовня, где политики продолжают красоваться собой.

«А остатки за два года — 20 [реактивных систем залпового огня] HIMARS старых, 20 [баллистических ракет] ATACMS, которые недальнобойные… 120 единиц боевой техники, которым не хватает снарядов, и одна батарея [зенитно-ракетного комплекса] Patriot за два года. И даже ПВО не смогли дать им», — сообщил Табах, говоря об американской помощи Украине с начала спецоперации.

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О том, что Украина может не надеяться на помощь со стороны США, он высказался и ранее. В частности, Табах заявлял, что Киев может не искать союзников в Белом доме. Бывший американский военный также констатировал, что в США не желают прийти к победе Украины в конфликте с Россией. Он добавил, что американские власти видят в Украине «аппендикс Советского Союза».

Гарри Табах (при рождении имя — Юрий) — выходец из семьи российских мигрантов, переехавших в США в 80-е годы. Он занимал разные должности в Госдепе, работал в американском посольстве в РФ, какое-то время также возглавлял штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечая за контакты ведомства с Минобороны России.

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