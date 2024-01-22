Переехавшая на Шри-Ланку россиянка сравнила страну с Советским Союзом

«Лента.ру»: россиянка переехала на Шри-Ланку и обнаружила сходство страны с СССР

Переехавшая из Санкт-Петербурга на Шри-Ланку россиянка Арина обнаружила в новой стране сходство с Советским Союзом. Об этом она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Арина перебралась в тропическую страну с мужем и детьми в 2022 году. До переезда она почти ничего не знала об этом острове, поэтому по приезде ее многое удивило. В частности, петербурженка сравнила Шри-Ланку с СССР из-за дефицита отдельных продуктов и некоторых других категорий товаров.

Нет разнообразия, местные товары не всегда хорошего качества, импортных товаров нет, либо они раза в три или даже в пять дороже из-за немилосердных пошлин. Мой муж заказал из США гаджет за 200 долларов и его без проблем доставили сюда, вот только пришлось заплатить 90 долларов налогов и пошлин сверху! Арина переехавшая на Шри-Ланку россиянка

Девушка также отметила, что на острове нет больших маркетплейсов, как в России. Ближайший аналог называется Daraz, но выбор товаров в нем «в несколько тысяч раз меньше, чем на Ozon». Арина посоветовала брать все специфические вещи и лекарства с собой из России, причем лучше с запасом.

Ранее переехавший во Вьетнам россиянин по имени Максим пожаловался на неудобства из-за поведения соотечественников. По его словам, русские туристы во Вьетнаме ведут себя совершенно неприемлемо.