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02:25, 22 января 2024Мир

Перекрывший Босфор российский танкер отбуксировали

Перекрывший пролив Босфор 250-метровый российский танкер Peria отбуксировали

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Российский нефтяной танкер, перекрывший движение судов в проливе Босфор в Стамбуле, успешно отбуксировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

У судна Peria, следовавшего из России в турецкий Измир, при проходе через Босфор у деревни Кечилик из-за непогоды вышел из строя якорь. Корабль отбуксировли к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле. Проход судов через пролив возобновили с 20:00 (время совпадает с московским), после почти 14 часов перерыва.

250-метровый танкер под флагом Либерии встал в центральной части полосы движения по направлению с севера на юг. Возле него работали два буксира и катер береговой охраны.

Ранее в январе Минобороны Турции сообщило, что не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы проданный Украине тральщик Великобритании в соответствии с положениями Конвенции Монтре.

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      Марина Совина
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