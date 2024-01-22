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14:38, 22 января 2024Наука и техника

Перспективная РОС получит стапель для обслуживания спутников

Кожевников: перспективная РОС получит стапель для обслуживания спутников

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить стапель для обслуживания спутников. Об этом «Известиям» сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

По его словам, стапель может использоваться для производства и заправки космических аппаратов непосредственно на орбите.

«Конечно, этого требует изменение философии создания спутниковых группировок. Для печати комплектующих на станции предусматривается 3D-принтер. Ряд запчастей будет прибывать с Земли. Благодаря такому подходу РОС может в разы увеличить срок службы спутниковых группировок, кратно повышая их эффективность», — сказал специалист.

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Также в интервью изданию Кожевников заявил, что перспективную РОС оборудуют суперкомпьютером, обладающим высокими вычислительными мощностями, который будет считывать данные с группировок спутников.

В декабре в РКК «Энергия» заявили, что коммерческий модуль перспективной РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю Cupola американского сегмента МКС.

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      Иван Потапов
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