Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя артистка примерила на фоне моря и белого песка красный раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой. Поверх плавательного костюма на область бедер звезда повязала черно-белое парео.

Помимо этого, исполнительница распустила светлые короткие волосы и отказалась от макияжа. «Золотой час», — подписала она снимки.

Ранее в январе Полина Гагарина поплавала в купальнике в море. Звезда продемонстрировала частично обнаженное тело с кубиками пресса в ярком раздельном бикини в белых, розовых и зеленых оттенках.