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06:10, 22 января 2024Мир

В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ

Немецкий генерал Фройдинг перечислил главные причины провала наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха, а также проблемы с противовоздушной обороной являются главными причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением в интервью газете Welt am Sonntag выступил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Как и у самих украинцев, возможно, летом и осенью у нас были завышенные ожидания», — ответил он на вопрос журналистов о ситуации на фронте.

Как объяснил Фройдинг, неудачи, в частности, связаны с «отсутствием поддержки с воздуха, отсутствием локального превосходства и отсутствием противовоздушной обороны для сопровождения атакующих сил от угроз с воздуха».

Также он подчеркнул, что Россия в настоящее время обладает военной инициативой. Сам конфликт и его развитие не поддаются математическим расчетам, отметил генерал.

Ранее в США заявили, что западное «чудо-оружие» не смогло обеспечить эффективное контрнаступление Вооруженных сил Украины. По словам экспертов, ни реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, ни танки Leopard не помогли Киеву преуспеть в контрнаступлении. Кроме того, ВСУ страдают от нехватки людей, боеприпасов и времени, а также финансовой помощи, отметили специалисты.

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      Марина Совина
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