Раскрыт простой способ добавить сексуальности образу

Блогерша Кейтлин (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ добавить соблазнительности образу. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом caitlin_jaymes, повысить уверенность и сексуальность поможет нижнее белье, подходящее к наряду. «Собираясь в офис или на свидание и выбирая красивый бюстгальтер и трусы, которые сочетаются между собой, вы почувствуете себя значительно притягательнее», — заявила юзерша.

Пользователи сети оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Вы абсолютно правы. Я именно так и делаю», «А я надеваю подходящее белье достаточно редко. Но, когда это случается, чувствую себя на миллион долларов», — заключили они.

Ранее в январе Ким Кардашьян выпустила съедобное нижнее белье. 43-летняя предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет.