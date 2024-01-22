Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянин приставал в подъезде к ребенку и получил более 12 лет

В Оренбурге на 12,5 года осудили мужчину, который приставал к девочке в подъезде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дзержниский районный суд Оренбурга приговорил к 12,5 года лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что мужчине назначали принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного лечения и наблюдения у психиатра по месту отбывания наказания.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года в подъезде дома мужчина приставал к ребенку. При этом он знал о возрасте потерпевшей.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 43-летнего мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

      Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»

      Неизвестный поджег квартиру бабушки российского криптоблогера

      Любитель испорченной еды рассказал о самом отвратительном блюде в жизни

      Песков сообщил о подготовке встреч Путина с Лукашенко

      В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о конфискации имущества за фейки

      В Кремле отреагировали на удар по Донецку

      Врач предупредил о бесполезных лекарствах при простуде

      В Кремле заявили о намерении продолжать СВО для защиты людей

      Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше