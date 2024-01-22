Россиянин приставал в подъезде к ребенку и получил более 12 лет

В Оренбурге на 12,5 года осудили мужчину, который приставал к девочке в подъезде

Дзержниский районный суд Оренбурга приговорил к 12,5 года лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что мужчине назначали принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного лечения и наблюдения у психиатра по месту отбывания наказания.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года в подъезде дома мужчина приставал к ребенку. При этом он знал о возрасте потерпевшей.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 43-летнего мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке.