Минобороны России отчиталось о поражении французской САУ Caesar

Российские войска за сутки на запорожском направлении поразили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и две гаубицы: Д-20 и Д-30», — говорится в сообщении.

Помимо того, на запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 17-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник за сутки потерял до 105 бойцов, три пикапа и танк.

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