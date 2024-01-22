Самбурская показала лицо без макияжа

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала естественную внешность после отпуска. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя артистка снялась в черной обтягивающей майке на тонких бретелях. Помимо этого, звезда распустила волосы и продемонстрировала лицо без макияжа.

На размещенном снимке видно, что на коже звезды присутствует пигментация и мелкие воспаления. «Отпуск the end», — подписала она.

Ранее в январе Самбурская снялась в откровенном наряде на пляже. Артистка предстала на фоне скал и деревьев в черном раздельном купальнике. Помимо этого, она надела длинное пляжное платье из бахромы и накидку в тон наряду.