Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 22 января 2024Ценности

Самбурская показала лицо без макияжа

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала естественную внешность после отпуска. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя артистка снялась в черной обтягивающей майке на тонких бретелях. Помимо этого, звезда распустила волосы и продемонстрировала лицо без макияжа.

На размещенном снимке видно, что на коже звезды присутствует пигментация и мелкие воспаления. «Отпуск the end», — подписала она.

Ранее в январе Самбурская снялась в откровенном наряде на пляже. Артистка предстала на фоне скал и деревьев в черном раздельном купальнике. Помимо этого, она надела длинное пляжное платье из бахромы и накидку в тон наряду.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

      Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»

      Неизвестный поджег квартиру бабушки российского криптоблогера

      Любитель испорченной еды рассказал о самом отвратительном блюде в жизни

      Песков сообщил о подготовке встреч Путина с Лукашенко

      В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о конфискации имущества за фейки

      В Кремле отреагировали на удар по Донецку

      Врач предупредил о бесполезных лекарствах при простуде

      В Кремле заявили о намерении продолжать СВО для защиты людей

      Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше