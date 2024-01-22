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18:16, 22 января 2024Ценности

Седокова показала откровенное видео и нарвалась на хейт в сети

Кадр: @paashuu / @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова показала откровенное видео и нарвалась на хейт в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница предстала на видео в черном кожаном комплекте нижнего белья, состоящем из корсета, который демонстрировал грудь звезды, и трусов-стрингов. Помимо этого, звезда надела длинные сапоги-трубы, сделала укладку волос и яркий макияж. «Возвращаемся в рабочие будни», — подписала она пост.

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Подписчики раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 45 тысяч лайков. «А почему не без трусов?», «Красиво, но достаточно вульгарно, на мой взгляд. Пошло как-то», «Если женщина счастливая, она никогда не раздевается перед публикой», «Зачем певице это?», «Может кто-то объяснить разницу между этим постом Ани и вечеринкой [телеведущей Анастасии] Ивлеевой?» — возмутились они.

Ранее в январе Анна Седокова показала фигуру на побережье Атлантического океана в леопардовом купальнике. При этом предмет гардероба отличался откровенным декольте и глубокими вырезами на ягодицах.

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      Екатерина Ештокина
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