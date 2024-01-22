Седокова показала откровенное видео и нарвалась на хейт в сети

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова показала откровенное видео и нарвалась на хейт в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница предстала на видео в черном кожаном комплекте нижнего белья, состоящем из корсета, который демонстрировал грудь звезды, и трусов-стрингов. Помимо этого, звезда надела длинные сапоги-трубы, сделала укладку волос и яркий макияж. «Возвращаемся в рабочие будни», — подписала она пост.

Подписчики раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 45 тысяч лайков. «А почему не без трусов?», «Красиво, но достаточно вульгарно, на мой взгляд. Пошло как-то», «Если женщина счастливая, она никогда не раздевается перед публикой», «Зачем певице это?», «Может кто-то объяснить разницу между этим постом Ани и вечеринкой [телеведущей Анастасии] Ивлеевой?» — возмутились они.

Ранее в январе Анна Седокова показала фигуру на побережье Атлантического океана в леопардовом купальнике. При этом предмет гардероба отличался откровенным декольте и глубокими вырезами на ягодицах.