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07:15, 22 января 2024Забота о себе

Сексолог подсказала способы получить удовольствие от анального секса

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Чтобы получить удовольствие от анального секса, нужно правильно подготовиться к процессу, полагает сертифицированный сексолог Алия Мур. Советы специалистки, как это сделать, приводит издание Fashion Journal.

При занятиях анальным сексом Мур призвала всегда использовать презервативы, поскольку при таком варианте интимной близости сильно повышается опасность заражения венерическими заболеваниями или инфекциями мочевыводящих путей. Помимо презерватива парам понадобится смазка, уверена эксперт. Она отметила, что варианты на водной основе быстро высыхают, на масляной держатся дольше, но могут повредить презерватив.

Мур предупредила, что анальный секс нередко вызывает болезненные ощущения, которые возникают из-за напряжения мышц сфинктера. Один из лучших способов расслабить их, по мнению сексолога, — при первичном проникновении сделать глубокий выдох. Если это не помогает и боль не проходит, следует остановиться и подождать либо попробовать в другой раз, объяснила Мур.

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Кроме того, сексолог указала, что ощущения от подобного опыта во многом зависят от выбранной позы. Она посоветовала попробовать несколько, чтобы выбрать наиболее комфортную.

Ранее клинический сексолог и сексотерапевт Несс Купер подсказала мужчинам способ достичь оргазма, который напоминает по ощущениям женский. По ее словам, такого эффекта помогает добиться стимуляция уздечки, так как на ней находятся такие же нервные рецепторы, как на клиторе.

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      Алиса Дмитриева
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