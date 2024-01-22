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11:37, 22 января 2024Мир

Северная Корея заявила о готовности Путина посетить страну в ближайшее время

El Mundo: Путин в ближайшее время может посетить Северную Корею

Фото: Globallookpress.com

В Северной Корее заявили о готовности президента России Владимира Путина в ближайшее время посетить страну в ответ на визит Ким Чен Ына во Владивосток в прошлом году. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

«Путин мог бы сообщить об этом министру иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время визита министра в Россию с 15 по 17 января», — сообщается в материале издания со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Также сообщается, что Путин попросил передать Ким Чен Ыну «глубокую признательность за приглашение поехать в Пхеньян».

Ранее Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

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      Максим Габриелян
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