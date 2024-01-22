Экс-ведущий популярного шоу на НТВ рассказал о конфликтах с руководством канала

Ведущий Соседов заявил, что у него были конфликты с НТВ из-за шоу «За гранью»

Известный российский журналист и бывший ведущий популярного ток-шоу «За гранью» на НТВ Сергей Соседов заявил, что у него были конфликты с руководством телеканала. Изнанку проекта он раскрыл в интервью NEWS.ru.

По словам Соседова, руководство НТВ настаивало на том, чтобы шоу «За гранью» было серьезной передачей. Как уточнил экс-ведущий, начальство требовало, чтобы в программе показывали «страсти и страдания». «Очень любили, когда герой начинает плакать, прям это культивировалось, чтобы он рыдал», — рассказал он.

Журналист отметил, что тем, кто возглавлял канал, не нравилось, когда на съемках передачи он начинал над чем-то смеяться. «Не приветствовались смешки, какой-то юмор», — уточнил Соседов. Экс-ведущий добавил, что ему делали замечания из-за смеха, но он отвечал, что «будет вести себя так, как чувствует». По его мнению, даже в самой трагической истории всегда есть что-то смешное.

Ранее Соседов раскритиковал актера Тимура Еремеева, сменившего его в шоу «За гранью». Он назвал коллегу говорящей головой.

О том, что Еремеев сменит Соседова на должности ведущего «За гранью», пресс-служба НТВ сообщила 18 декабря. Утверждалось, что в декабре 2023 года у Соседова закончился контракт с телеканалом. Однако журналист, комментируя произошедшее, заявил, что его «просто выгнали из программы».