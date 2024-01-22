Сын украинского бизнесмена пытался сбежать за границу и попался

Генпрокурор Украины Костин: сын Гринкевича задержан по делу о товарах для ВСУ

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман пытался сбежать за границу, но был задержан по делу о мошенничестве на товарах для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Генпрокурор страны Андрей Костин, его цитирует телеканал ТСН в Telegram.

«В городе Одесса 22 января 2023 года в 06:50 утра при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду», — сказал он.

Ранее Гринкевичу, его сыну и трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения по делу о товарах для ВСУ. Уточнялось, что до этого у бизнесмена был статус подозреваемого в уголовном производстве о попытке дачи взятки.

9 января после коррупционного скандала в Минобороны Украины сообщили о расторжении всех контрактов с компаниями Гринкевича. В конце декабря Государственное бюро расследований страны задержало предпринимателя при попытке дачи взятки в размере 500 тысяч долларов.