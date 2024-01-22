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07:33, 22 января 2024Мир

Трамп обвинил своего конкурента в желании устраивать войны

Дональд Трамп назвал своего конкурента Никки Хейли поджигательницей войны
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии — бывшего представителя Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли в желании все время устраивать войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пообещал изгнать «поджигателей войны» из Соединенных Штатов. «Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: "Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет"», — отметил он.

Трамп также заявил, что США ближе к Третьей мировой войне, чем всем кажется. Политик раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке и пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах.

Ранее губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении участия в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США. Он отметил, что поддержит однопартийца Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Трампа.

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      Марина Совина
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