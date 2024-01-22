Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 22 января 2024Мир

Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса

Трамп пообещал больше не обзывать вышедшего из предвыборной гонки Десантиса
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик ранее называл губернатора штата Флорида «Десанктимониусом» (от sanctimonious — «ханжа, лицемер»). «Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус? Это имя официально сдается в утиль», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Рон Десантис прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Политик также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января стало известно, что американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР объявлен траур по жертвам одного из самых мощных обстрелов ВСУ. Генсек ООН строго осудил атаку на мирных граждан

      Перекрывший Босфор российский танкер отбуксировали

      Стало известно о новой сделке США по освобождению заложников в Газе

      Бреющие лобок люди поделились способами избежать раздражения кожи

      Трамп прокомментировал решение Десантиса выйти из предвыборной гонки

      Актер из «Слова пацана» обратился к бойцам СВО

      Помощница учителя созналась в совращении школьников

      Женщина пришла на ужин в честь дня рождения и неприятно удивилась

      Российские гвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ у Северска

      В Словакии оценили возможность встречи премьера страны с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше