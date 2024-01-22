Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса

Трамп пообещал больше не обзывать вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик ранее называл губернатора штата Флорида «Десанктимониусом» (от sanctimonious — «ханжа, лицемер»). «Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус? Это имя официально сдается в утиль», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Рон Десантис прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Политик также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января стало известно, что американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Дональда Трампа.