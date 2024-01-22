В МИД России высказались о трибунале по преступлениям Киева

Мирошник: трибунал по преступлениям Киева будет, осуждены уже более 350 человек

Трибунал по преступлениям Украины будет проведен, в настоящее время осуждены уже более 350 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в радиоэфире «Комсомольской правды».

По его словам, трибуналов по преступлениям Киева будет много. «То, что трибунал будет, у нас нет ни малейшего сомнения. То, что трибуналов будет много, тоже мы должны все прекрасно понимать», — высказался дипломат.

Он отметил, что на данный момент суд оценивает действия рядовых ефрейторов и младших офицеров Вооруженных сил Украины. «В судах Донецкой, Луганской народных республик и Ростова-на-Дону практически каждый день рассматриваются такие дела», — подчеркнул он. Мирошник уточнил, что на днях был осужден человек, который в Мариуполе расстрелял машину с беженцами, подумав, что они «пророссийски настроены».

Ранее Мирошник рассказал, что прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины.