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12:52, 22 января 2024Бывший СССР

В Донецке заявили об особой схеме удара ВСУ по рынку

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ ударили по рынку так, чтобы убить больше гражданских
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктория Веленская / РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удар по городскому рынку «по особой схеме», чтобы убить как можно больше гражданских. Его слова приводит РИА Новости.

«По нашей информации, применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе. Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей», — сказал градоначальник.

Кулемзин добавил, что схема обстрела позволяла убить больше людей, в том числе спасателей и сотрудников скорой помощи. В районе, который атаковали ВСУ, никогда не было военных объектов, подчеркнул мэр города. По его словам, украинские войска специально били по мирным жителям. Кроме того, экспертам удалось определить, откуда наносился удар, отметил он.

Украина ударила по рынку в Донецке в воскресенье, 21 января. Это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищным актом терроризма удар по городу.

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      Кристина Есикова
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