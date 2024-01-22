В Германии предложили принимать в армию лиц без гражданства

RP: в бундестаге предложили принимать в армию лиц без немецкого гражданства

Депутаты бундестага предложили принимать в армию лиц без немецкого гражданства с целью предотвращения дефицита в воинских частях. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

«Мы должны мыслить более европейски при поиске молодых людей, готовых служить в бундесвере», — приводит издание слова председателя комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Идею поддержали депутаты от находящейся в правящей коалиции Свободной демократической партии и оппозиционного Христианско-демократического союза. Они отметили, что служба в бундесвере должна дать возможность для получения немецкого гражданства в упрощенном порядке. Однако сторонники инициативы отметили, что сейчас нет консенсуса о порядке его получения.

Издание напоминает, что ранее с соответствующим предложением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что Германия не будет первой страной в Европе, принявшей подобную меру.

Ранее Писториус заявил, что бундесвер повысил темпы закупок военной техники и боеприпасов.