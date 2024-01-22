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19:03, 22 января 2024Бывший СССР

В Латвии решили необычным способом бороться с российскими товарами

Совет сельхозорганизаций Латвии предложил бороться с товарами из РФ ценниками

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В латвийских магазинах необходимо маркировать ценники продукции, которая произведена в России и Белоруссии, чтобы повысить конкурентоспособность местного бизнеса. Необычный способ борьбы с российскими товарами предложил глава Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Латвии (LOSP) Гунтис Гутманис, передает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

«Мы хотим, чтобы люди покупали латвийские товары. Они, конечно, могут выбрать, что хотят. Однако когда граждане покупают какой-то товар, они должны знать страну производства. У нас есть две соседние страны, продукцию которых мы не хотим, чтобы люди покупали», — заявил Гутманис.

Он также добавил, что решение потребует увеличения расходов и в организации пока нет представления, как добиться того, чтобы меры по защите латвийских производителей не ударили по латвийским потребителям.

Ранее стало известно, что 22 процента граждан Латвии считают повышение стоимости жизни важнейшей проблемой Европейского союза. При этом, согласно данным «Евробарометра», 42 процента латвийцев волнует Украина.

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      Глеб Палехов
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