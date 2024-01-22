В Москве станет больше платных парковок

Дептранс: в зону платных парковок в столице добавят более 30 участков

В Москве с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет 31 участок улиц, а также отдельные дома. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Жители домов, находящихся на указанных участках, могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно. Для остальных автомобилистов парковка будет платной.

С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков. Отмечалось, что это загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, где трудно парковаться местным жителям.

Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет в России платные парковки откроются в 17 городах — Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Владикавказе, Волгограде, Иркутске, Калининграде, Кемерове, Махачкале, Оренбурге, Орле, Пензе, Самаре, Саратове, Симферополе, Сургуте и Якутске. Таким образом платные парковки появятся более чем в четверти крупных городов России.