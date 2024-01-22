В ООН призвали провести независимое расследование удара по Донецку

УВКПЧ ООН: крайне важно провести независимое расследование удара по Донецку

Крайне важно провести независимое расследование для установления фактов и ответственности за удары по Донецку. К этому призвали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС.

«Крайне важно провести тщательное, оперативное и независимое расследование для установления фактов и ответственности за это нападение», — говорится в заявлении.

В управлении уточнили, что цель расследования должна заключаться в установлении факта нарушения в ходе данного нападения применимого права, касающегося ведения боевых действий. Однако в сообщении УВКЧП отсутствуют слова об осуждении атаки и не упоминается прямая ответственность Вооруженных сил Украины (ВСУ) за инцидент.

Ранее официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел выразила сожаление от лица управления об ударе ВСУ по Донецку. Она также запросила дополнительную информацию об обстоятельствах атаки.