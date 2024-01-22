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17:24, 22 января 2024Экономика

В России сократилось число работников в простое

Вице-премьер Голикова: число работников в простое упало на 75 процентов за год

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

За минувший год число работников, находящихся в простое, сократилось на 75 процентов, с 77 тысяч до 19 тысяч. Об этом по итогам заседания межведомственной рабочей группы по состоянию российского рынка труда заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Примерно на столько же упало количество граждан, работающих в режиме неполного времени, — с 71 тысячи до 17 тысяч. Безработица в стране в соответствии с методологией Международной организации труда остается на уровне 2,9 процента, а рост реальной зарплаты — 77,7 процента.

В аппарате Голиковой подчеркнули, что меры поддержки занятости в 2023 году получили 366 тысяч человек, а социальные контракты заключили 672 тысячи малоимущих граждан.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что производство в России все сильнее отстает от спроса, а перегрев экономики демонстрирует в том числе ситуация с рекордно низкой безработицей. На этом фоне большинство российских работодателей (86 процентов) жалуются на кадровый голод.

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      Платон Щукин
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