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10:47, 22 января 2024Экономика

В России обеспокоились ростом цен на топливо

«Ъ»: российские власти призвали нефтекомпании сдержать рост цен на АЗС

Фото: RecCameraStock / Shutterstock / Fotodom

Российские чиновники в ходе совещания у вице-премьера Александра Новака на прошлой неделе призвали отечественные нефтяные компании сдержать рост цен на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, главной причиной роста розничных цен на топливо на российских АЗС стало снижение выпуска бензина на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» после поломки одной из двух установок каталитического крекинга, которая позволяет производить высокооктановый бензин.

Проблему усугубил тот факт, что этот НПЗ играет ключевую роль в обеспечении топливом столичного региона, а вышедшее из строя оборудование оказалось трудно заменить из-за санкций. На этом фоне биржевые цены на топливо в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) росли на протяжении всей прошлой недели, а к настоящему времени держатся на уровне конца февраля 2023 года.

Так, в период с 15 по 19 января котировки Аи-92 увеличились на 6,94 процента, до 45 315 рублей, а премиального Аи-95 — на 6,17 процента, до 48 371 рубля. К настоящему времени показатели закрепились на уровнях в 44 318 и 47 461 рубль соответственно. При этом расчет индексов на 22 января еще не начался, так как к 10:38 по московскому времени очередная торговая сессия еще не началась.

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      Анатолий Акулов
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