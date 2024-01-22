Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 22 января 2024Россия

В России предложили расширить круг имеющих право на отсрочку наказания

Волынец предложила дать право женщинам с детьми до 18 лет на отсрочку наказания

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В России необходимо расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку наказания, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Копия ее обращения на имя первого заместителя председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Омбудсмен предложила разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления. Россиянки должны иметь право претендовать на отсрочку до достижения детьми совершеннолетия вне зависимости от наличия статуса одинокого родителя, считает Волынец.

В настоящее время, согласно статье 82 Уголовного кодекса РФ, суд может отсрочить наказание для женщины в случае, если у нее есть ребенок в возрасте до 14 лет. При этом такая отсрочка не предусмотрена для тех, кто получил срок выше пяти лет лишения свободы за особо тяжкие преступления против личности.

«В целях защиты прав несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей прошу вас поддержать данное предложение и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится в обращении Волынец.

Омбудсмен уверена, что изменения значительно расширят круг лиц, к которым может примениться отсрочка исполнения наказания, что позволит сохранить семью и не оставить ребенка без попечения матери.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из колоний.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не могу назвать это демократией». Кличко раскритиковал курс Украины при Зеленском

      Вице-премьер Забайкалья захотел встречу с Кадыровым перед отправкой на СВО

      В СВР заявили о наличии у США компромата на Зеленского

      Российского подростка нашли вмерзшим в лед спустя месяц после пропажи

      Российская разведка раскрыла требования США по кадровым перестановкам на Украине

      Huawei представила независимую операционную систему

      Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

      Названы возможные объекты госсобственности России за рубежом

      110-летняя женщина назвала простые секреты долголетия

      Нарышкин заявил о создании Вашингтоном колониальной администрации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше