В России предложили расширить круг имеющих право на отсрочку наказания

Волынец предложила дать право женщинам с детьми до 18 лет на отсрочку наказания

В России необходимо расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку наказания, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Копия ее обращения на имя первого заместителя председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Омбудсмен предложила разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления. Россиянки должны иметь право претендовать на отсрочку до достижения детьми совершеннолетия вне зависимости от наличия статуса одинокого родителя, считает Волынец.

В настоящее время, согласно статье 82 Уголовного кодекса РФ, суд может отсрочить наказание для женщины в случае, если у нее есть ребенок в возрасте до 14 лет. При этом такая отсрочка не предусмотрена для тех, кто получил срок выше пяти лет лишения свободы за особо тяжкие преступления против личности.

«В целях защиты прав несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей прошу вас поддержать данное предложение и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится в обращении Волынец.

Омбудсмен уверена, что изменения значительно расширят круг лиц, к которым может примениться отсрочка исполнения наказания, что позволит сохранить семью и не оставить ребенка без попечения матери.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из колоний.

