В России рекордно снизилась «смертность бизнеса»

В 2023 году в России закрылось рекордное низкое число предприятий

В 2023 году «смертность бизнеса» в России сократилась до рекордно низких значений за 8 лет — за год в стране закрылись 254 тысячи коммерческих предприятий. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По сравнению с 2022 годом этот показатель снизился сразу на 9,3 процента. При этом открылось за прошедшие 12 месяцев 242,5 тысячи компаний — на 0,2 процента больше, чем годом ранее.

Примерно в трети российских регионов появление новых предприятий превалировало над закрытиями. В лидерах по приросту бизнеса — Москва (плюс 18,2 тысячи), Подмосковье (плюс 4,8 тысячи), Ленинградская область (плюс 1,9 тыс.), Донецкая Народная Республика (плюс 1,3 тыс.) и Приморье (плюс 712). При этом в большинстве регионов компании чаще ликвидировались, в анти-топе Санкт-Петербург (минус 7,7 тысячи), Самарская область (минус 6,1 тысячи), Татарстан (минус 3,3 тысячи), Краснодарский край (минус 2,5 тысячи) и Новосибирская область (минус 2,3 тысячи).

В прошлом году из общего числа закрытых компаний 82 процента прекратили свою деятельность по решению ФНС. Из них 68 процентов в связи с наличием недостоверных сведений (бизнес с признаками фиктивности — например, массовый адрес регистрации, номинальный директор), а 13,2 были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие, так как не сдавали налоговую отчетности и не проводили операций по счетам в течение года. Еще 18,3 процента предприятий закрылись по решению учредителей, в том числе 2,5 процента прошли через процедуру банкротства.

Последний раз предприятия чаще открывались, чем закрывались, в 2015 году. Уже в следующем году ФНС начала активные действия по борьбе с фирмами-однодневками и статистика резко поменялась. Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что основное число закрытых в прошлом году компаний также имели признаки фирм-однодневок. Однако основной этап борьбы с ними завершен, поэтому сократилось и число ликвидаций предприятий. «Вероятно, что однодневки сохраняются как явление, однако они перестали быть массовым феноменом для большинства отраслей», — предположила она.

Ранее стало известно, что крупный российский бизнес стал массово покидать юрисдикцию Кипра. По данным местной газеты «Филелефтерос», остров навсегда покинули уже более 10 компаний из РФ. Такая тенденция негативно скажется на сфере финансовых услуг государства, которая сейчас претерпевает значительные изменения, добавляет издание.

В январе акционеры TCS Group — головной структуры банка «Тинькофф» — одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район на острове Русский во Владивостоке. Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции, этот процесс не предполагает изменения ее структуры и не затрагивает активы и обязательства компании.