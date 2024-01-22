В США удалили данные о штурме Капитолия перед победой республиканцев

Fox News: следствие по делу 6 января удалило файлы перед победой республиканцев

Комиссия Конгресса США по расследованию обстоятельств штурма Капитолия уничтожила часть данных перед победой республиканцев на промежуточных выборах 2022 года. Об этом сообщает Fox News.

Как сообщается, предыдущий специальный комитет по делу 6 января под руководством члена Палаты представителей от демократов Бенни Томпсона должен был передать новой комиссии во главе с республиканцем Барри Лаудермилка. Передача данных в полном объеме должна была пройти после победы республиканцев на промежуточных выборах, однако Лаудермилк получил только часть файлов.

Томпсон передал около двух терабайт данных по делу, хотя заявленный объем данных составлял четыре терабайта. Также группа криминалистов установила, что 117 файлов были удалены и зашифрованы за несколько дней до передачи файлов. В настоящий момент данные восстановлены, но еще не переданы в комиссию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал заложниками осужденных, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он подчеркнул, что участников должны были освободить, и призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена принять соответствующее решение.