Губерниев заявил, что снятие санкций с российских спортсменов зависит от федераций

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об опасениях из-за снятия санкций с российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист назвал отмену санкций в отношении российских спортсменов значительной победой и поздравил министра спорта Михаила Дегтярева, указав на его вклад в этот результат. При этом он предостерег, что дальше многое будет зависеть от международных спортивных федераций.

Губерниев заявил, что на практике возникнут сложности: нельзя ожидать, что сразу всех — хоккеистов, футболистов и биатлонистов — мгновенно начнут допускать к соревнованиям. По его словам, впереди будет множество отдельных спорных ситуаций в разных видах спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.