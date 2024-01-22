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10:51, 22 января 2024Силовые структуры

В военкомате российского города раскрыли коррупцию

СКР возбудил дело о взятках в военкомате Нижневартовска

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи и сотрудники МВД раскрыли коррупцию в военкомате Нижневартовска, возбуждено уголовное дело по факту дачи взяток 12 призывниками председателю военно-врачебной комиссии и троим его подчиненным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 2020 по 2023 год фигуранты дела получали через посредника денежное вознаграждение за выдачу медицинских документов, на основании которых призывники признавались негодными к военной службе. Следователи установили 12 человек, заплативших обвиняемым.

Председателя военно-врачебной комиссии взяли под стражу, посредника отправили под домашний арест, сотрудникам медучреждения избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Летом в Самаре начался суд над сотрудниками военкомата и их сообщниками, получивших 10 миллионов рублей от призывников, уклоняющихся от службы в армии и мобилизации. Коррупционную схему помог раскрыть в октябре 2022 года местный житель, который передал взятку в 500 тысяч рублей, но решил, что его хотят обмануть, и обратился в полицию. Схема работала с 2011 года, когда уклонисты платили от 120 до 160 тысяч рублей, после начала мобилизации цена выросла до полумиллиона рублей. Фигурантам дела вменяется 150 преступных эпизодов.

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      Любовь Ширижик
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